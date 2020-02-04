Приток прямых иностранных инвестиций в Украину за год вырос до $2,5 миллиарда

Это на 6% выше показателя годом ранее.

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2019 год в целом составил 2,5 млрд долл., что на 6% выше показателя годом ранее.

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Как свидетельствует статистика платежного баланса на сайте Национального банка Украины, портфельные инвестиции за этот период, которые включают вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа, составили 5,1 млрд долл., что в 2,5 раза больше показателя годом ранее.

Справка УНИАН. Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2018 году, по оценкам Национального банка, составили 2,4 млрд долл.