Минфин одолжил в бюджет еще 9,2 миллиарда гривень

Средства в долларах привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 421 день с рекордно низкой доходностью 3,39% годовых.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,239 миллиарда гривень и 202 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства получены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 476, 693 и 1561 день со средневзвешенной доходностью 9,46%, 9,53%, 10% и 9,99% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 421 день с рекордно низкой доходностью 3,39% годовых.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 9,2 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,552 миллиарда гривень, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.

Объем размещения облигаций в долларах США в 2019 году составил 4,331 млрд, что на 24,5% выше показателя годом ранее, в евро - 387 миллионов, или ниже на 23% показателя годом ранее.

Итоговые данные о размещении ОВГЗ за январь пока не обнародованы.