Стало известно, кто будет руководить Госаудитслужбой и Госкосмагентством

Кабмин назначил Игоря Буграка и Владимира Усова главами Госаудитслужбы и Госкосмагентства. Решения приняты на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров назначил председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, а Владимира Усова – председателем Государственного космического агентства Украины. Читайте такжеАдминистрация морпортов получила временного руководителя Как сообщает пресс-служба Кабмина, данные решения были приняты на сегодняшнем заседании правительства. Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Кабинет министров уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы. В начале октября правительство уволило главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко.

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