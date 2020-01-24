Стало известно, кто будет руководить Госаудитслужбой и Госкосмагентством
17:54, 24 января 2020Разное
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Кабмин назначил Игоря Буграка и Владимира Усова главами Госаудитслужбы и Госкосмагентства. Решения приняты на сегодняшнем заседании правительства.
Кабмин назначил глав Госаудитслужбы и Госкосмагентства / фото УНИАН
Кабинет министров назначил председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, а Владимира Усова – председателем Государственного космического агентства Украины.
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Как сообщает пресс-служба Кабмина, данные решения были приняты на сегодняшнем заседании правительства.
Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Кабинет министров уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы.
В начале октября правительство уволило главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко.
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