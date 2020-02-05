Рада отправила на доработку законопроект о праве на пенсии для жителей ОРДЛО

Принято решение вернуть документ в Комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов на доработку со следующей подачей на повторное первое чтение.

Верховная Рада отправила на доработку законопроект, призванный урегулировать вопрос относительно выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

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Как передает корреспондент УНИАН, за возвращение законопроекта 2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельными категориями граждан" в Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов на доработку со следующей подачей на повторное первое чтение проголосовали 314 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время обсуждения законопроекта народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что в случае принятия данного законопроекта Пенсионный фонд Украины, который является дефицитным, должен будет выплатить 115 млрд гривен пенсионерам, проживающим на оккупированных территориях.

Заместитель министра финансов Юрий Джигирь также отметил, что эта сумма будет нетривиальными расходными обязательствами для бюджета и попросил снять рассмотрение законопроекта с повестки дня, отправив его на доработку.

Проект закона предусматривает упрощение процедуры доказательства права на выплату пенсий путем отмены обязательности предоставления бумажных документов в отношении лиц, которые были вынуждены оставить или покинуть свое место жительства в результате временной оккупации, а также отмену для указанной категории лиц ограничения по возможности получить невостребованную пенсию только за три года.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что по состоянию на 1 сентября 259,6 тыс. пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц не выплачены пенсии на сумму более 8 млрд грн.

В среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн на человека, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, состоящим на учете в органах Пенсионного фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд грн.