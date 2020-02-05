Ассоциация "Укртютюн" просит президента ветировать Закон "о фиксированной торговой наценке на табачные изделия"

По предварительным подсчетам, введение фиксированной наценки приведет к росту средней цены сигарет на 18%.

Учитывая системную непредсказуемость и непрогнозируемость политики государства по регулированию рынка табачных изделий, крупнейшие производители отрасли рассматривают вопрос о сокращении инвестиционных программ в Украине.

Об этом, в частности, идет речь в открытом письме Ассоциации "Укртютюн", адресованном президенту Украины. Письмо опубликовано на официальной Facebook-странице Ассоциации.

В октябре прошлого года парламентом был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с учетом правки нардепов Юрченко и Дубинского, которая устанавливает фиксированную торговую наценку на табачные изделия для оптовой и розничной торговли (СМИ окрестили ее "маржой Холодова").

В письме сказано, что данная правка никоим образом не связана с содержанием всего законопроекта и была внесена с грубым нарушением требований Регламента Верховной Рады Украины. Кроме того, нововведение не согласуется с обязательствами Украины в рамках ГАТТ/ВТО, международными принципам ценообразования и нормами действующего законодательства Украины.

По предварительным подсчетам Ассоциации, введение фиксированной наценки приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 гривень на пачку) дополнительно к повышению цены в следствии увеличения акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 гривень на пачку). Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 гривень, что, станет дополнительным фактором для роста объемов нелегальной торговли – уверены представители отрасли.

Государство обязывает производителей продавать табачные изделия дистрибюторам по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены. С точки зрения компаний-членов Ассоциации "Укртютюн", производство сигарет в Украине в условиях предложенного распределения дохода между производителем и предприятиями торговли становится экономически неоправданным.

Кроме того, в случае вступления в силу данного Закона с учетом внесенной поправки в табачной отрасли будет существенно ограничена конкуренция между производителями, импортерами и предприятиями розничной торговли.

Ассоциация просит президента Украины применить право вето к принятому Закону и вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины с предложением исключить положения, которыми устанавливается фиксированная торговая наценка на табачные изделия.

Справка: Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" представляет интересы крупнейших производителей табачных изделий на рынке Украины - ЧАО "Филип Моррис Украина", АО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина», ЧАО «АО «Табачная компания "В.А.Т - Прилуки" ПзII "Империал Тобакко Юкрейн".

Ранее Ассоциация обращалась к Верховной раде Украины с просьбой отклонить поправку о фиксированной наценке на табачные изделия. Однако, депутаты проигнорировали обращение.