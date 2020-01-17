Рост мирового ВВП замедлился до 12-летнего минимума - ООН

В ООН на 2020 год прогнозируют небольшой рост до 2,5%, но при этом отмечают, что на инвестиционные планы продолжат влиять непредвиденные политические обстоятельства.

Рост мирового валового продукта в 2019 году снизился до рекордного за последние 10 лет уровня.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад департамента ООН по экономическим и социальным вопросам и Конференции ООН по торговле и развитию.

"Рост мирового валового продукта снизился до 2,3% в 2019 году - до самого низкого уровня с мирового финансового кризиса 2008-2009 годов", - отмечается в исследовании.

"На 2020 год прогнозируется небольшой рост до 2,5%, однако на инвестиционные планы продолжат влиять непредвиденные политические обстоятельства", - полагают в ООН.