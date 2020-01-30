Украина продает все больше товаров в Евросоюз - торгпред

Товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины.

Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 миллиарда долларов, или 41,5% от общего торгового оборота нашей страны.

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Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Европейский рынок сейчас является ключевым рынком для украинского экспорта. Количество украинских экспортеров, поставляющих свою продукцию в ЕС, постоянно растет. Уже сегодня товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины. В январе-ноябре 2019 года торговый оборот Украина-ЕС составил 42 миллиарда долларов США", - цитирует Качку пресс-служба министерства.

По его словам, во время проходившего 28 января шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона инициировала обсуждение пересмотра положений Соглашения об ассоциации, поскольку текущий уровень тарифной либерализации между Украиной и ЕС не соответствует реальному объему торговли, а новые вызовы в сфере электронной коммерции, инвестирования и торговли услугами нуждаются в расширении договорной базы. Кроме того, украинская сторона предложила ЕС ввести распространение режима внутреннего рынка в сферах предоставления финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг, для чего нужно обновить приложение XVII к Соглашению об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 6% – до 11,149 миллиарда долларов.