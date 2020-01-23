Гривня продолжает падение: сколько стоит доллар

Официальная гривня упала к доллару на 19 копеек, к евро - сразу на 22 копейки.

Национальный банк Украины на пятницу, 24 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,52 гривни/доллар, что на 19 копеек ниже предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,20 гривни/евро, что на 22 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 гривни/доллар на 1 января 2019 года.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 гривни/доллар.