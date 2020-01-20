Безработица в Украине в декабре увеличилась на 17%

При этом количество вакансий сократилось на 27% и составило 59 тыс.

Уровень безработицы в Украине в декабре 2019 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 17,1% и составил 338,2 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом количество вакансий в декабре прошлого года составило 59 тыс., что на 27% меньше, чем месяцем ранее, и на 13% меньше показателя за январь 2019 года.

Также сообщается, что конкурс на одно вакантное место за отчетный период составил 6 человек.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине в 2018 году снизился до 8,8% с 9,9%, зарегистрированных по итогам 2017 года, и составил 1,578 млн человек.