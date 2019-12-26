Минэкономики ожидает, что безработных украинцев станет меньше

По прогнозам министерства, уровень занятости за два года повысится до 60,7% с нынешних 59,3%.

Уровень безработицы в Украине в 2022 году будет составлять 6%, а уровень занятости среди населения повысится до 60,7%.

Читайте такжеМинэкономики готовит новый закон о труде: что изменится

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на министра Тимофея Милованова.

"Мы ожидаем, что благодаря выполнению Основных направлений реализации государственной политики в сфере занятости населения мы сократим уровень безработицы до 6%, уменьшим объем неформальной занятости населения, а также увеличим количество занятых экономической деятельностью граждан в возрасте 15-70 лет до 60,7% в 2022 году", - сказал он.

Согласно сообщению, среди основных направлений политики министерства в сфере занятости - развитие национальной экономики и создание новых рабочих мест, стимулирование предпринимательства и самозанятости, детенизация трудовых отношений, содействие занятости молодежи, а также реформирование Госслужбы занятости и ведение эффективной политики в сфере трудовой миграции.

По данным Госстата, в третьем квартале 2019 года уровень безработицы среди граждан в возрасте 15-70 лет составлял 7,3%. При этом уровень занятости среди населения был равен 59,3%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров намерен снизить уровень безработицы в Украине до 5%, о чем говорится в программе деятельности правительства.

Также правительство в ближайшее время представит новый законопроект о труде, который предусматривает гибкий график работы.