Чиновники "Киевтеплоэнерго" присвоили 38 миллионов гривень, выделенных на охрану - СБУ

Средства были выделены на охрану 100 объектов коммунального предприятия.

Должностных лиц КП "Киевтеплоэнерго" и одной из частных фирм подозревают в хищении 38 млн грн госсредств, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия.

Об этом сообщили в СБУ.

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Согласно заключенным договорам, охранная компания - победитель тендера на обеспечение физической охраны объектов КП КГГА «Киевтеплоэнерго», в том числе объектов критической инфраструктуры, должна была обеспечить предоставление охранных услуг в соответствии с действующим законодательством профессиональными охранниками с соответствующей квалификацией по более 100 круглосуточным охранным постам.

В то же время, досудебным расследованием установлено, что охранная компания фактически имитировала предоставления охранных услуг, не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних нетрудоустроенных лиц без соответствующей квалификации. Кроме того, следственными действиями задокументировано фактическое отсутствие всякой охраны по ряду объектов систем жизнеобеспечения города.

При этом, находясь в сговоре с руководством охранной компании, должностные лица КП КГГА «Киевтеплоэнерго» ежемесячно подписывали акты принятых услуг перечисляли злоумышленникам средства за фактически предоставленные охранные услуги без претензий к их качеству.

По данному факту директору департамента безопасности КП КГГА «Киевтеплоэнерго» Фурсе Д.А. сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины, а директору охранной компании ООО «Региональный охранный союз» Павлюку Р.В. сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.