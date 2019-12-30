Гончарук спрогнозировал, что будет с гривной в 2020 году
22:12, 30 декабря 2019Финансы
33 0
По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса украинской валюты сохранится.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук / фото УНИАН
Тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24", передает РБК-Украина.
Читайте такжеПоявился прогноз курса доллара на начало 2020 года
По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса украинской валюты сохранится.
"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на период с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,69 грн/долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter