Гончарук спрогнозировал, что будет с гривной в 2020 году

По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса украинской валюты сохранится.

Тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24", передает РБК-Украина.

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По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса украинской валюты сохранится.

"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на период с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,69 грн/долл.