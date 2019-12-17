Показатель средней зарплаты для расчета пенсий увеличился на 234 гривни

Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для расчета пенсий за октябрь 2019 года в размере 9556 грн.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за октябрь 2019 года на одно застрахованное лицо в сумме 9556 грн 37 коп., который будет применяться при назначении выплат выходящим на пенсию гражданам.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

“Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии, за октябрь 2019 утвержден в сумме 9556 гривен 37 копеек”, – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Показатель средней зарплаты за сентябрь 2019 года на одно застрахованное лицо был утвержден в размере 9322 грн 61 коп., что на 233 грн 76 коп. меньше, чем за октябрь.

При этом в октябре 2018 года этот показатель был равен 8001 грн 93 коп.