Средняя зарплата украинцев выросла на 16%: сколько зарабатываем

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам октября составил 15862 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года выросла по сравнению с октябрем прошлого года на 16,4% - до 10727 грн.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что, по сравнению с сентябрем, размер средней номинальной заработной платы в октябре увеличился на 0,4%.

Реальная заработная плата в октябре этого года по сравнению с сентябрем незначительно сократилась на 0,3%, а по сравнению с октябрем 2018 года увеличилась на 9,2%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам октября составил 15862 грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 грн с 3723 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.