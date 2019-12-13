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Нефедов похвастался ускорением работы таможни

14:42, 13 декабря 2019
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Глава украинской таможни рассказал, как ускорилась работа его ведомства / фото УНИАН

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Нефедова в Facebook.

"Минус 20 минут с каждой оформления - это десятки тысяч сэкономленных человекочасов. Понимаю, что это усредненная статистика, кого оформляют за 10 минут, а кого-то 2 дня, но прогресс очевиден", - пишет он.

фото facebook/max.nefyodov

Как сообщал УНИАН, 8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что при запуске новой таможни уволили 80% руководителей центрального аппарата.

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Теги: #реформа таможни#украинская таможня#Максим Нефедов