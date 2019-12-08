Сегодня в Украине запускают новую таможенную службу

Отмечается, что запуску предшествовало несколько месяцев плодотворной работы.

Сегодня начинает работу реформирована Государственная таможенная служба Украины.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

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Отмечается, что запуску предшествовало несколько месяцев плодотворной работы. В частности, количество региональных таможен сократилось с 26 до 16, а Рада приняла несколько важных законов.

Кроме того, запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан. Создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.