Сегодня в Украине запускают новую таможенную службу
Сегодня начинает работу реформирована Государственная таможенная служба Украины.
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
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Отмечается, что запуску предшествовало несколько месяцев плодотворной работы. В частности, количество региональных таможен сократилось с 26 до 16, а Рада приняла несколько важных законов.
Кроме того, запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан. Создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.
Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.
По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.