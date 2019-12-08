цей матеріал доступний українською

Сегодня в Украине запускают новую таможенную службу

12:56, 08 декабря 2019
Разное
226 0
Начинает работу новая украинская таможня / фото УНИАН

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Читайте такжеНефедов похвастался ростом таможенных платежей в бюджет

Отмечается, что запуску предшествовало несколько месяцев плодотворной работы. В частности, количество региональных таможен сократилось с 26 до 16, а Рада приняла несколько важных законов.

Кроме того, запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан. Создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #таможня#реформы