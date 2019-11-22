В Минэкономики назвали причины безработицы украинцев (инфографика)

По данным министерства, основной причиной безработицы украинцев является увольнение по собственному желанию.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства перечислили причины безработицы украинцев, среди которых основная – увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

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Инфографику со статистикой на основе данных Государственной службы статистики опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра Сергей Николайчук.

“38% безработных в Украине - это уволенные по собственному желанию или по соглашению сторон. Пожалуй, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения «неэффективных» работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства”, - прокомментировал он опубликованную статистику.

Кроме того, 21% безработных уволены по экономическим причинам.

“Достаточно много, учитывая текущий высокий спрос на рабочую силу. Это еще раз подтверждает необходимость реформы рынка труда”, - подчеркнул Николайчук.

Также 10% украинцев уволены в связи с истечением срока контракта, еще 10% не смогли трудоустроиться после окончания учебного заведения.

Для 9% украинцев работа носит сезонный характер, еще 5% не трудоустроены из-за загруженности домашними обязанностями.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в первом квартале 2019 года уровень безработицы в Украине увеличился до 9,2%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 57,1%.

Во втором квартале 2019 года уровень безработицы снизился до 7,8%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет вырос до 58,6%.

По данным Государственной службы Украины по вопросам труда, в Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений.