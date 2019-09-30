Правительство намерено снизить безработицу почти вдвое

Также планируется повысить занятость трудоспособного населения до 70% с 66%.

Правительство намерено снизить уровень безработицы в Украине с 9,6% до 5% путем либерализации трудового законодательства и создания легальных рабочих мест.

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Об этом говорится в опубликованной программе деятельности Кабинета министров.

"Сокращение среднего срока поиска новой легальной работы с 3,6 до 2 месяцев. Снижение уровня безработицы с 9,6% до 5% и повышение занятости трудоспособного населения с 66% до 70%", – сказано в документе.

Согласно программе деятельности Кабмина, либерализация трудового законодательства позволит работодателям создавать новые легальные рабочие места, стимулировать лучших работников и платить более высокие зарплаты.

Среди поставленных правительством задач – модернизация Государственной службы занятости и переход к модели работы на принципах аутсорса, упрощение трудового законодательства в сфере найма сезонных работников и сверхурочной работы, что легализует наем таких работников.

Кроме того, для создания рабочих мест правительство намерено развивать малый и средний бизнес путем предоставления дешевых кредитов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в 2018 году снизился до 8,8% с 9,9%, зарегистрированных по итогам 2017 года, и составил 1,578 миллиона человек.

По данным Госстата, в первом квартале 2019 года уровень безработицы в Украине увеличился до 9,2%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 57,1%.

Во втором квартале 2019 года уровень безработицы снизился до 7,8%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет вырос до 58,6%.