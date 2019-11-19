НБУ назвал сроки утверждения пятилетней программы финсектора Украины

По словам главы НБУ, документ готов и ожидает предложений со стороны бизнеса.

Национальный банк Украины планирует в январе 2020 года утвердить пятилетнюю программу деятельности финансового сектора страны.

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Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий, выступая на 20-й юбилейной встрече Европейской Бизнес Ассоциации.

"Этот документ готов. Возможно, сегодня опубликуем его для последнего обсуждения. В декабре получим финальную версию, после того, как рынок предоставит свои предложения и правки, в январе - сделаем его публичную презентацию, чтобы утвердить в качестве программного документа деятельности финсектора до 2025 года", - сказал он.

По словам Смолия, ключевые направления в программе - обеспечение финансовой стабильности, содействие экономическому развитию, инклюзии, развитие финансовых рынков и стимулирование инноваций.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк считает банковскую реформу в Украине успешной и предупреждает, что ее откат может снова дестабилизировать банковский сектор страны.

В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов, банковский кризис в Украине обошелся для государства, крупных вкладчиков и бизнеса в 190-200 миллиардов гривень.