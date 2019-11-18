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S&P повысило кредитный рейтинг Киева

13:38, 18 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Киева до «B» с «B-» со стабильным прогнозом.

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Согласно сообщению агентства, повышение рейтинга связано с ожиданиями, что город полностью погасит долг перед правительством после завершения инфраструктурных проектов в 2020 году, что уменьшит прямой долг города на 50% к 2021 году.

Также отмечается, что неопределенность в отношении отставки мэра и возможных городских выборов в 2020 году не должна повлиять на способность города выполнять свои долговые обязательства.

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Теги: #S&P#рейтинг Киевапогода в Киеве