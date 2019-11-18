Депутат предлагает освободить украинцев от налогов с депозитов

На сегодня основная ставка налога на доходы от депозита установлена на уровне 18%. Кроме того, каждый банковский вкладчик обязан уплатить еще 1,5% военного сбора.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Штепа предлагает Верховной Раде освободить от налогообложения доходы с депозитных вкладов населения, что будет способствовать снижению ставок на кредиты.

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Соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения депозитных вкладов населения зарегистрирован в Раде под №2422 и обнародован на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что на сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18%. Кроме того, каждый банковский вкладчик обязан уплатить еще 1,5% военного сбора.

В записке отмечается, что нынешние ставки налогов на проценты, начисленные на сумму депозита, способствуют оттоку средств из банковской системы и хранению средств «под матрасом». В этой связи отмена налога на доходы от депозитов косвенно может способствовать снижению ставок на кредиты, ведь это позволит банкам снизить проценты и дешевле получать средства от вкладчиков.

В частности, депутат предлагает установить нулевой налог для процентов: на текущий или депозитный банковский счет; на вклад в кредитных союзах и процентный или дисконтный доход по именному сберегательному (депозитному) сертификату.

«Принятие данного закона будет стимулировать привлечение средств от физических лиц в банковскую систему Украины, повысит доступность кредитования и состоятельность населения, будет способствовать развитию экономики страны в целом», - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.