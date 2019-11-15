Возвращение кредитного бума: чем грозит увлечение потребительскими кредитами

Все возвращается на круги своя. В последние годы стала возвращаться страсть украинцев к жизни в долг. Стабилизация экономики, укрепление гривни и навязчивая реклама нужных и ненужных товаров и услуг вместе c продвижением в массы идеи легкости получения кредитов приводит к тому, что все больше наших сограждан все охотнее пользуются кредитными услугами банков.

Важным фактором стало упрощение процедур и бурное развитие онлайн-кредитования. По оценкам экспертов, наши сограждане ежемесячно покупают в кредит в интернете товаров на более 300 миллионов гривен и эти объемы продолжают расти.

Национальный банк сообщает, что потребительские кредиты физических лиц в национальной валюте с начала текущего года выросли более чем на двадцать процентов, значительно опережая темпы роста активов банковской системы в целом, которые выросли всего на один процент.

Граждане берут кредиты на самые разные цели: покупку бытовой техники, путешествия, ремонт или семейное торжество. И все факторы складываются в пользу дальнейшего роста этого вида кредитования – потребительские настроения населения в сентябре достигли 12-летнего максимума, доходы домохозяйств продолжают расти, а макроэкономическая ситуация - улучшаться.

В то же время, украинцы отчетливо помнят, как стремительный рост ипотеки в 2008-2009 году обернулся настоящей трагедией для банков и заемщиков, последствия которой они расхлебывают до сих пор. УНИАН опросил экспертов, насколько безопасным для граждан и банков является нынешнее увлечение потребительскими кредитами.

Есть ли угроза?

В Национальном банке Украины по запросу УНИАН сообщили, что системной угрозы из-за стремительного роста потребительского кредитования нет, поскольку в нашей стране едва ли не самый низкий уровень долговой нагрузки на домохозяйства. По информации регулятора, совокупный долг домохозяйств составляет чуть больше восьми процентов от доходов и менее шести процентов – от ВВП.

Кроме того, как отметили в НБУ, достаточно высокие темпы роста кредитования все равно не успевают за текущими темпами роста доходов украинцев, и потому совокупная долговая нагрузка параллельно с увеличением гривневого потребительского кредитования не растет, а сокращается за счет погашения унаследованного от кризиса 2008 года портфеля валютной ипотеки.

В НБУ заверили, что проводят работу с банками, стимулируя их реально оценивать кредитные риски в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, постоянно актуализируя модели оценки рисков. Ограничивать потребительское кредитование административными методами регулятор не планирует, но в будущем допускает ужесточение регуляторных требований к расчету резервов по таким кредитам.

Статистика подтверждает, что банкиры помнят уроки ипотечного кризиса и осторожно относятся к потребительскому кредитованию. На конец сентября доля неработающих кредитов в этой сфере составила двадцать два процента, а объем неработающих кредитов с начала года, несмотря на общий рост портфеля, сократился на семнадцать процентов.

Умеют ли украинцы считать?

Если системного риска в стремительном росте потребительского кредитования пока нет, то риск каждого отдельно взятого заемщика никуда не делся. Ставки по гривневым потребительским кредитам остаются непомерно высокими, вынуждая заемщиков существенно переплачивать.

Согласно данным НБУ, в текущем году ставки выросли от 28,7 процента годовых в марте до 34,4 процента годовых в августе.

Для сравнения: в прошлом месяце инфляция в Украине в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2018 года - составила 6,5 процента, замедлившись с 7,5 процента в годовом выражении месяцем ранее. А по итогам 2018 года инфляция в Украине замедлилась до 9,8 с 13,7 процента годом ранее, став минимальной за последние пять лет.

Ставки остаются высокими, вопреки снижению учетной ставки НБУ, которая сейчас составляет 15,5 процента, поскольку давление растущего спроса на кредиты наряду с высокими потребительскими настроениями играет против заемщиков, не позволяя снизить стоимость кредитов.

При этом, отдельные игроки дерут с заемщиков в десятки раз больше среднерыночного уровня. Согласно данным исследования Агентства США по международному развитию (USAID), в отдельных украинских банках реальные ставки достигают двухсот процентов годовых, а в отечественных небанковских финучреждениях – полутора тысяч процентов.

Удивительно, но и на такие непомерно дорогие кредиты есть спрос, поскольку потребители финансовых услуг, как считают в USAID, плохо информированы и недостаточно защищены. И потому счастливый обладатель нового холодильника или мобильного телефона, купленного в кредит, рискует в дальнейшем лишиться львиной доли заработка.

Учимся ли мы на ошибках?

В сложившейся ситуации радует, что после пережитого ипотечного кризиса украинское законодательство существенно изменилось в пользу заемщика, и теперь финансисты обязаны сообщать потенциальным заемщикам реальную стоимость кредита. Нужно только поинтересоваться этим до оформления документов, обратившись в несколько финучреждений.

Кроме того, как сообщила УНИАН начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук, банк не имеет права передавать задолженность физлица и его контакты коллекторской компании без предупреждения, поскольку это противоречит нормам действующего законодательства о защите персональных данных.

Также финансисты в рамках действующего законодательства не имеют права повышать стоимость кредита в одностороннем порядке и требовать досрочного погашения.

«Законодательство прямо запрещает финансовым учреждениям проводить действия по одностороннему изменению условий договора», - прокомментировал УНИАН адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Александр Камша.

Если заемщик считает, что его права нарушены, юрист рекомендует обращаться в Национальный банк, если речь идет о банке, либо в Нацкомиссию по госрегулированию рынков финансовых услуг, если речь о небанковском финучреждении, а также при необходимости - к адвокату, который поможет правильно оформить необходимые документы.

Когда упадут ставки?

Банкиры ожидают постепенного снижения ставок по потребительским кредитам. Как прокомментировал УНИАН начальник сектора развития кредитования и страхования «ОТП Банка» Игорь Жмуренко, снижение ставок регулярно происходит в рамках программ лояльности для клиентов банка в виде персональных предложений.

«Если говорить о рыночном снижении стоимости кредитов, то необходимо удешевлять переменные ценообразования - стоимость привлечения средств, стоимость риска, сопровождение кредита», - поясняет банкир, прогнозируя дальнейший рост потребкредитования в стране по мере роста покупательной способности украинцев.

Тем временем, пока наши банкиры скупятся на снижение ставки, порядка миллиона находящихся в Польше украинцев уже сейчас могут получать потребительские кредиты в этой стране втрое дешевле своих сограждан, живущих в Украине.

Как сообщили УНИАН в одном из крупнейших польских банков Pekao S.A., имея официальное трудоустройство, стабильный доход в валюте займа, а также документы, подтверждающие право пребывания в Польше и польский аналог идентификационного кода, украинцы сейчас могут претендовать на получение потребкредита по ставке около десяти-двенадцати процентов годовых. В Украине такие ставки не доступны даже по залоговым кредитам.

Остается надеяться, что польские и другие европейские банки пойдут дальше и начнут кредитовать украинцев, живущих в Украине. По крайней мере, такой вопрос обсуждается, но пока все упирается в возможность идентификации потенциального заемщика. По крайней мере, это вынудит отечественные банки скорее пойти навстречу своим клиентам, а украинцев – просчитывать наперед свои риски.

Ольга Гордиенко