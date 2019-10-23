Глава Совета НБУ хочет расширения полномочий

По его мнению, Совет может устанавливать для правления НБУ ключевые показатели эффективности.

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает целесообразным обратиться к Верховной Раде с предложением инициировать изменения в законодательство для контроля денежно-кредитной и монетарной политики регулятора.

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«Функция оценки и контроля за денежно-кредитной политикой должна быть подкреплена инструментом влияния, поскольку в текущем виде оценка деятельности правления проводится ради оценки, а контрольная функция по отношению к монетарной политике не может быть реализована в полном объеме», - написал Данилишин в соцсети Facebook, ссылаясь на итоги заседания совета 22 октября.

По его мнению, Совет может устанавливать для правления НБУ ключевые показатели эффективности (KPIs) денежно-кредитной политики, которые будут подтверждать положительное влияние этой политики на состояние социально-экономического развития страны.

Также Данилишин отметил, что Совет не полностью решил вопрос о контроле качества макроэкономического прогнозирования в НБУ, потому ему нужен доступ к задокументированным моделям прогнозирования и процессам для обеспечения качественного анализа ключевых решений по монетарной политике, прежде всего, по изменению учетной ставки.

Глава Совета также сообщил, что его полномочия заканчиваются 26 октября, но Совет принял решение продлить их еще на три года.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в октябре 2016 года своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана.

Верховная Рада назначила новых членов Совета НБУ по парламентской квоте в июле 2016 года. В том числе, в состав совета вошли Виктор Козюк, Елена Щербакова, Тимофей Милованов и Вера Рычаковская.

В связи с назначением Милованова на пост министра экономики профильный комитет парламента ищет ему замену на конкурсной основе.

Глава НБУ Яков Смолий входит в состав Совета НБУ по должности.