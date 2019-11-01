Украинская гривня за октябрь подешевела к доллару на 2,6%

С начала года гривня выросла к доллару на 10,4%.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за октябрь снизилась к доллару США на 2,6% - до 24,82 гривни/доллар.

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Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня за месяц снизилась на 5,1% - до 27,68 гривни/евро.

С начала года, за январь-октябрь, гривня выросла к доллару на 10,4%, к евро - на 12,7%.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня за сентябрь выросла к доллару США на 4,1% - до 24,20 гривни/доллар.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.