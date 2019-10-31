Не Киев: министр назвал город с самым высоким уровнем средней зарплаты в Украине

Министр представил топ-5 городов Украины по уровню средней заработной платы.

Мариуполь обогнал Киев по размеру официальной средней зарплаты во втором квартале, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, представив топ-5 городов Украины по уровню средней заработной платы.

"Где самая большая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем – Днепр. Харьков и Одесса делят 4 и 5 места (почти одинаковые зарплаты)", - написал он.

В прикрепленной таблице указано, что, по данным Государственной службы статистики за второй квартал 2019 года, средняя зарплата в Мариуполе - 17 тыс. 114 грн, в то время как в Киеве - 15 тыс. 561 грн.

При этом, по данным одного из сайтов вакансий, средняя зарплата в Мариуполе равна 9500 грн, в Киеве - 13 тыс. 900 грн.

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Как отметили несколько пользователей в комментариях под сообщением Милованова, статистика отображает только “белые” зарплаты, выплачиваемые жителям Мариуполя на меткомбинатах.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2019 года выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 18,2% - до 10 687 грн.