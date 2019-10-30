Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ноябре

Курс доллара в ноябре прогнозируется на уровне 25,5 - 26 гривень.

Курс доллара по отношению к украинской гривне в ноябре 2019 года во многом будет зависеть от успешности переговоров с МВФ о новой трехлетней программе финансирования.

Об этом рассказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, передает "РБК-Украина".

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По его словам, самым важным событием в ноябре, которое повлияет на курс доллара, станет вопрос успеха в сотрудничестве с МВФ. В частности, если переговоры о новой программе пройдут успешно, Украина сможет ожидать притока новых средств со стороны международных инвесторов. В обратном случае улучшения ситуации ожидать не стоит.

"В связи с этим, для гривны потенциала для укрепления в ближайший период нет. Таким образом, при отсутствии негатива есть потенциал для снижения гривны в следующем месяца до отметок в 25,5, при отсутствии успехов с МВФ гривна быстрыми темпами может просесть до 26", - отметил Пархоменко.

Он также подчеркнул, что обычно ноябрь для гривны оказывается крайне негативным месяцем, так как из истории предыдущих периодов видно, что динамика гривны статично уходит в минус в ноябре. Однако этот год стал исключением, и сезонность в этот период уже не действует.

Как сообщалось, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 30 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,94/24,97 грн/долл., что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.