Валютный рынок: почем сегодня торговалась гривня

Гривня просела к доллару на 1 копейку - до 25,11/25,14 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 28 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,11/25,14 грн/долл., что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,85/27,87 грн/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на вторник, 29 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,07 грн/долл., к евро – на уровне 27,79 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 25 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,10/25,13 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.