Журналисты выяснили, кто саботирует борьбу с коррупцией на таможне (видео)

Аж 5 миллиардов долларов ежегодно может приносить таможня, если наконец сломать все коррупционные схемы на границе.

Верховная Рада уже приняла закон «О предотвращении коррупции».

Поэтому бросайте уже вашу работу – стукачить в Украине уже скоро может быть куда более выгодным. Сливаешь коррупционера – получаешь 10% от взятки, об этом говорится в сюжете программы Деньги.

Однако эксперты уверяют, что это может стать банальным способом шантажа и отжима бизнеса. Где власти взять денег на все те улучшения, что она пообещала украинцам?

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Например, аж 5 миллиардов долларов ежегодно может приносить таможня, если наконец сломать все коррупционные схемы на границе. Это оценка международных экспертов, и это не тайна для президента Владимира Зеленского. Он лично приказывал уничтожить таможенную коррупцию.

Впрочем, почему это не происходит. Закрадывается мысль, что кто-то саботирует борьбу с коррупцией на таможне. Кто бы это мог быть и какие потери уже несет украинский бюджет - считаем в миллиардах.

На прошлой неделе парламентарии приняли бюджет-2020, пока в первом чтении. А где взять денег на все нужды страны? Этот вопрос обостряется, в частности, за проблемы таможни.

Таможня приносит миллиарды, но кому? В бюджет наши таможенники, оказывается, стали платить меньше, чем раньше, и значительно меньше, чем запланировано. Дыра в бюджете увеличивается ежедневно и заоблачные 15 миллиардов, которые насчитал эксперт, это к сожалению не предел.

Только вдумайтесь - 30 млрд грн! Для сравнения, это в 6 раз больше, чем в бюджете нашли на закупку лекарств за рубежом. Поэтому колоссальные недопоступления и причина их стара, как мир: воровали, воруют и видимо будут воровать.

Несмотря на желание и даже приказ от президента побороть коррупцию на таможне, она (коррупция) почему-то до сих пор остается, констатируют эксперты-таможенники. Контрабандисты нелегально платят таможенникам, а не в бюджет.

Уже почти как три месяца главой украинской таможни является Максим Нефедов, экс-заместитель министра экономического развития. Он обещал коррупции на границе дать отпор. Неужели что-то не складывается?

Коррупции даже больше: такие выводы можно сделать, опираясь на данные совета бизнес-омбудсменов Украины. В эту независимую структуру в течение трех месяцев, когда таможней руководит Нефедов, от предпринимателей поступило на 42% больше жалоб о проблемной работе таможни, чем в прошлом квартале.