Покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу в 3 раза

На прошлой неделе регулятор не продавал валюту, после того как неделей ранее возобновил ее продажу впервые за два месяца.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 7 по 11 октября – купил на межбанковском валютном рынке Украины 134,5 миллиона долларов, что в 3 раза больше покупки неделей ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту, после того как неделей ранее возобновил ее продажу впервые за два месяца.

С начала года покупка валюты Нацбанком выше ее продажи на 3,885 млрд долл., или почти в 10 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в сентябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 миллионов долларов.