Нацбанк в августе пополнил резервы на $300 миллионов

Это в 4 раза меньше, чем в июле.

Национальный банк Украины в августе купил на межбанковском валютном рынке 316 миллионов долларов, или на 300 миллионов долларов больше, чем продал.

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Согласно данным на сайте НБУ, показатель чисткой покупки валюты на межбанке за август в 4 раза ниже показателя за предыдущий месяц, июль, когда регулятор выкупил рекордный объем валюты в объеме 1,271 миллиарда долларов и не осуществлял ее продажу.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,978 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя на начало июля.