Девальвация: эксперт спрогнозировал курс гривни до конца года

Ожидается, что до конца года доллар будет стоить 26-27 гривень.

Министерство финансов Украины до конца года не будет привлекать значительные средства под облигации внутреннего государственного займа, в связи с чем в октябре-декабре гривня будет девальвировать – до уровня 26-27 гривень за доллар на конец года.

Читайте такжеУкраина до конца года должна вернуть $3,3 миллиарда долгов

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

По его словам, на мировых рынках сложилась благоприятная ситуация для экономики Украины, но определяющим фактором укрепления гривни стал массовый приход нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа и связанный с этим приток валюты в страну.

"Но этот фактор себя исчерпал: Минфин уже выполнил план заимствований на текущий год и в дальнейшем ограничит предложение ОВГЗ. Потому на валютном рынке ожидается обратная тенденция. Перед новым годом растет спрос на валюту, потому в октябре-декабре гривня будет девальвировать – до уровня 26-27 гривень за доллар на конец года", - прогнозирует эксперт.

По его словам, еще одним фактором в пользу сильной гривни является перечисление средств в Украину от трудовых мигрантов, в результате чего также повышается предложение валюты, но этот фактор тоже оказывает позитивное влияние на рынок лишь ограниченный период времени.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины по официальному курсу за сентябрь выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года – более чем на 12. К концу сентября гривня в очередной раз обновила четырехлетний максимум - на уровне 24,08 гривни за доллар. Год назад курс в это же время составлял 28,08 гривни за доллар.