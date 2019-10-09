Доллар «по восемь»: есть ли у украинцев основания для валютных грез

Украинская гривня продолжает удерживать близкие к четырехлетнему максимуму позиции, не спеша оправдывать мрачные предсказания скептиков о скором традиционном осеннем кризисе.

По официальному курсу национальная валюта за сентябрь выросла к доллару США более чем на четыре процента, а с начала года – более чем на двенадцать. К концу сентября она в очередной раз обновила четырехлетний максимум - на уровне 24,08 гривен за доллар. Год назад курс «зеленого» в это же время составлял 28,08 гривен за доллар.

Ситуация настолько благоприятная, что Национальный банк за сентябрь пополнил международные резервы за счет покупки валюты на межбанковском рынке почти на миллиард долларов, а с начала года – почти на четыре миллиарда. Для сравнения: сума пополнения резервов на межбанке за весь прошлый год составила всего 1,4 миллиарда долларов.

Относительно спокойно и на наличном сегменте валютного рынка. По итогам сентября граждане продали в банках полтора миллиарда долларов, или почти на сто миллионов больше наличной валюты, чем купили. То есть, украинцы не торопятся скупать валюту по выгодному курсу, видимо, ожидая новых рекордов.

В Национальном банке называют колебания на валютном рынке в ту или иную сторону нормальным явлением в условиях гибкого курса и подчеркивают, что курс формируется под действием рыночных факторов, а не устанавливается искусственно. Меж тем, многие украинцы с ностальгией вспоминают времена, когда «деревья были большими», а доллар был «по восемь». И задаются вопросом, может ли гривня отыграть троекратное падение последнего кризиса. УНИАН опросил экспертов, насколько это возможно.

Почему укрепляется гривня

Чтобы оценить потенциал дальнейшего укрепления национальной валюты, для начала нужно разобраться, что лежит в основе этого роста.

Как сказал УНИАН директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, в целом на мировых рынках сложилась благоприятная ситуация для экономики Украины: снижение цен на газ позволяет его импортировать дешевле, а рекордный урожай приносит стабильно высокую выручку его экспортерам, при этом выручка металлургов также остается высокой.

В то же время, эксперт называет определяющим фактором текущего укрепления гривни массовый приход нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа и связанный с этим приток валюты в страну.

«Но этот фактор себя исчерпал: Минфин уже выполнил план заимствований на текущий год и в дальнейшем ограничит предложение ОВГЗ. Потому на валютном рынке ожидается обратная тенденция. Перед новым годом растет спрос на валюту, потому в октябре-декабре гривня будет девальвировать – до уровня 26-27 гривен за доллар на конец года», - прогнозирует Несходовский.

Еще одним фактором в пользу сильной гривни он называет перечисление средств в Украину от трудовых мигрантов, в результате чего также повышается предложение валюты. Но, как и поступления в ОВГЗ от нерезидентов, этот фактор оказывает позитивное влияние на рынок лишь ограниченный период времени.

Иными словами, для более серьезного укрепления гривни нужно действовать другими методами.

Новая инвестиционная политика

Несходовский считает, что для существенного укрепления гривни - до показателей около 20 гривен за доллар - должна существенно измениться структура внешнеэкономической деятельности.

«Нужно, чтобы экономика росла темпами быстрее мировых. И экспортировать больше товаров. А для ускорения экономики требуется повышение продуктивности труда, инвестиции в новое оборудование и технологии. И управлять экономикой нужно разумно», - поясняет он.

По словам эксперта, в Украине безграмотная экономическая политика, начиная с 90-ых годов, и некоторые ошибочные решения нанесли государству ущерб в сотни миллиардов долларов. Кроме того, коррупция препятствует притоку инвестиций.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, в свою очередь, считает, что обеспечение серьезного притока иностранных инвестиций (речь именно о прямых инвестициях, а не спекулятивном капитале) является залогом существенного и долгосрочного укрепления нацвалюты. Он напомнил, что правительство в своей программе пообещало привлечь пятьдесят миллиардов долларов инвестиций за пять лет.

Эксперт называет значительное укрепление гривни в этом году важным сигналом для участников рынка, что наша валюта может не только падать, но и расти. Он допускает существенное укрепление гривни, но не верит, что она сможет в полной мере отыграть утраченные в период кризиса позиции.

«Значительное укрепление гривни возможно, но возврат к показателю «восемь гривен за доллар» – вряд ли. Не стоит забывать, что по мере роста стоимости доллара росли и внутренние цены. Потому говорить о возврате на прежний уровень курса не приходится, хотя бы потому, что внутренние расходы существенно выросли», - пояснил Вышлинский в комментарии агентству УНИАН.

Риски для гривни

Наиболее негативными факторами для будущего национальной валюты Вышлинский называет потенциальные проблемы во взаимоотношениях с Международным валютным фондом в случае нежелания украинских властей выполнять все условия сотрудничества с ключевым кредитором нашей страны.

«Это наибольший риск не сегодняшний день. Нынешняя власть, скорее всего, не будет раздувать бюджетный дефицит и заставлять Нацбанк печатать деньги. Но риск подрыва независимости НБУ есть, и это наибольшая проблема. Можно убедиться на примере соседней Турции, к чему это приводит: турецкая лира пережила серьезную девальвацию в последние несколько лет», - отметил эксперт.

Такого же мнения придерживаются и аналитики крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом – «Райффайзен банка Аваль».

«Попытки запугивания реформаторов и ослабления независимости НБУ, а также возможный «компромисс» правительства с экс-акционерами в вопросе национализации «ПриватБанка» создают существенные риски для успешного переговорного процесса с МВФ и ставят под угрозу сохранение макрофинансовой стабильности на фоне пиковых выплат по государственному долгу в 2020-2021 году», - говорится в отчете банка, переданном УНИАН.

В своем базовом сценарии аналитики банка ожидают возврата курса гривни в диапазон 25-26 гривен за доллар с возможным ситуативным ослаблением до 27-27,5 гривен за доллар, но допускают, что ситуация может сильно усугубиться негативным новостным фоном и бегством капиталов из-за растущей неопределенности относительно дальнейшего сотрудничества с МВФ, внутренних политических решений по конфликту на востоке Украины, а также роста волатильности на мировых финансовых рынках.

Польза или вред от сильной гривни?

Стоит отметить, что чрезмерное укрепление национальной валюты может принести вред украинской экономике, а не пользу.

«Сильная национальная валюта не выгодна для экономики. В таком случае украинские товары будут не конкурентными на мировых рынках, внутреннее производство станет менее конкурентоспособным. Экспортеры работают ради прибыли и не будут продавать товары ниже себестоимости. Как результат, экономика Украины просто начнет падать», - поясняет Несходовский.

Он подчеркнул, что понятия справедливого, выгодного для всех курса не существует, а есть понятие рыночного курса, который призван сглаживать структурные дисбалансы в экономике.

Несходовский считает, что и для граждан Украины показатель курса – не главное.

«То, что курс укрепился, не так ощутимо для кошелька, как цены на картошку по 20 гривен за кило. Главное: покупательная способность национальной валюты, или количество товаров, которые можно купить на свою зарплату. То есть, важнее рост заработной платы и стабильность цен», - отметил он.

Эксперт категорически против реанимации политики фиксированного курса, так как в прошлом для его искусственной поддержки пришлось распродать золотовалютные резервы, но это не спасло от стремительного падения национальной валюты в период кризисов 2008 и 2014 годов.

Можно согласиться, что курс национальной валюты – не главная составляющая нашей повседневной жизни, но все еще очень важная. Хотя бы потому, что более сорока процентов депозитов в банковской системе номинированы в валюте, и примерно такая же картина наблюдается по кредитам. А в структуре госдолга Украины доля валютных обязательств – более пятидесяти процентов.

Меж тем, прогнозы экспертов уже начали сбываться: в ходе последних ОВГЗ-аукционов Минфин резко ограничил предложение долгосрочных бумаг, интересных нерезидентам, и с начала октября гривня просела к доллару на два процента. И это, не смотря на продажу Нацбанком порядка 200 миллионов долларов из резервов, что практически равно продажам регулятора за предыдущие девять месяцев. При этом, у нас пока еще нет новой программы с МВФ и темпов экономического роста превышающих мировые, но есть целый ряд факторов, способных в один миг нарушить шаткое равновесие.

Ольга Гордиенко