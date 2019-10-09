Нацбанк оценил вероятность получения Украиной новой программы с МВФ в этом году

По данным регулятора, меморандум с МВФ будет включать требования, которые не были выполнены Украиной в прошлых программах.

Вероятность получения Украиной новой программы с Международным валютным фондом в этом году высокая, считает первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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Как сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на слова Рожковой, новый меморандум с МВФ будет включать все требования, которые не были выполнены Украиной в пределах прошлых программ.

«Меморандум с МВФ безусловно будет содержать блок «ПриватБанка» и других выведенных с рынка банков», - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что регулятор поднимал тему судов вокруг банка на встрече с президентом и премьером, поясняя, что решения в пользу прежних собственников создают очень негативный информационный фон для работы банка.

«После первого решения о национализации мы видели явные оттоки средств клиентов - некритичные для банка в целом, но, тем не менее, очень неприятные», - сообщили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом около 10 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.

«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Вчера, 8 октября, Хозяйственный суд Киева в очередной раз перенес рассмотрение иска экс-акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи акций финучреждения в период его национализации.