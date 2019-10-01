Гончарук рассказал, за счет чего должна расти экономика Украины

Развитие человеческого капитала будет одним из приоритетов Кабинета министров, отметил премьер.

Экономика Украины должна расти через успешность человеческого капитала, и обеспечение этого будет одним из приоритетов правительства на ближайшие пять лет.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире одного из телеканалов.

"Мы бы хотели, чтобы страна росла через развитие и успешность каждого конкретного человека. Если вы посмотрите на ту программу, которую мы подали в парламент, то она начинается именно с человека. Мы начинаем с того, каким образом сделать человеческий капитал Украины - а это самое главное, что есть у нас в стране - успешным", - сказал он.

По словам Гончарука, для этого украинцам необходимо дать возможность получать образование, создать нормальную систему здравоохранения и стимулировать людей к саморазвитию.

"Это то, что точно будет у нас в приоритете", – добавил премьер.

Как отметил Гончарук, в Украине более 10 миллионов человек живет за гранью бедности, более того, сама страна сегодня истощена из-за того, что ее разграбливали последние десятилетия.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для этого ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.

Также Гончарук сообщил, что для достижения цели роста валового внутреннего продукта на 40% в ближайшие пять лет Украина должна привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций.