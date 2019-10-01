Профицит платежного баланса Украины вырос в 13 раз
12:51, 01 октября 2019Финансы
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В том числе в августе платежный баланс сведен с профицитом 130 млн долл.
Профицит платежного баланса Украины вырос / фото УНИАН
Платежный баланс Украины за январь-август 2019 года сведен с профицитом в размере 2,154 млрд долл., что в 13 раз больше профицита за аналогичный период предыдущего года.
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Как сообщается на сайте НБУ, дефицит текущего счета за этот период составил 1,774 млрд долл., приток по финансовому счету – 3,892 млрд долл.
В том числе в августе платежный баланс сведен с профицитом 130 млн долл.
Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год четвертый год подряд был сведен с профицитом, который составил 2,877 млрд долл., или на 12% больше профицита за 2017 год.
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