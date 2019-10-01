Все банки обязаны принимать 1, 2 и 5 копеек для обмена в течение года – НБУ

Если банк отказывается обменивать монеты, граждане могут жаловаться регулятору.

Все банковские учреждения обязаны принимать мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек для обмена в течение года - до 30 сентября 2020 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, если банк отказывается обменивать монеты, граждане могут жаловаться регулятору.

В дальнейшем, до 30 сентября 2022 года включительно, монеты можно будет без каких-либо ограничений и бесплатно обменять в Нацбанке, а также «Ощадбанке», «ПриватБанке» и «Райффайзен Банке Аваль».

В НБУ напомнили, что с сегодняшнего дня, 1 октября, мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть законным средством платежа.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне текущего года принял решение с 1 октября вывести из обращения мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Для облегчения наличных расчетов в НБУ предложили применять правила округления общей суммы в чеке до цифры, кратной 10 копейкам.

Кроме того, с 25 октября Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.