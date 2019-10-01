Разумков назвал дату рассмотрения госбюджета-2020 в Раде

Рада ориентировочно 18 октября рассмотрит в первом чтении проект госбюджета-2020.

Верховная Рада ориентировочно 18 октября рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время Согласительного совета депутатских фракций (групп).

Спикер напомнил, что 20 сентября в парламенте был представлен проект госбюджета-2020. Свои предложения к нему депутаты должны были подать до 1 октября, а бюджетный комитет должен обработать их до 15 октября.

"И в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения Верховной Радой Украины 18 октября", - отметил Разумков.

Он выразил надежду, что все депутаты качественно и плодотворно поработают над этим документом.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, предусматривающий доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита - 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.

Проект построен на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар, но в октябре правительство обещает доработать проект с учетом обновленных прогнозов.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 год.