Зеленский прокомментировал работу миссии МВФ в Украине

Глава государства подчеркнул важность сотрудничества Украины с МВФ.

Миссия Международного валютного фонда продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.

Как сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, об этом глава государства сообщил на встрече с бондхолдерамы и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке.

Во время встречи Зеленский подчеркнул важность сотрудничества Украины с МВФ.

"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с МВФ нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту", - отметил он.

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По словам президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.

Кроме того, Зеленский рассказал о законодательных инициативах, целью которых является привлечение иностранного капитала в Украину.

"Мы разработали десятки законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, речь идет о реформах правоохранительной и судебной систем и снятии ограничений на движение капитала. Также в первом чтении принят законопроект о концессиях", - подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил своим собеседникам, что 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд и, кроме того, отметил, что в стране завершается процесс подготовки к приватизации государственного имущества.