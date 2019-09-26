Профицит госбюджета снизился в 5 раз

Профицит сводного бюджета на 3% выше показателя годом ранее.

Государственный бюджет Украины за январь-август 2019 года сведен с профицитом в объеме 2,385 млрд грн, что в 5 раз ниже профицита за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 35,367 млрд грн, что на 3% выше показателя годом ранее.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за январь-август получил 671,731 млрд грн доходов, что на 4,5% ниже плана, но на 10,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.