Госбюджет в августе недополучил почти 9 миллиардов гривень плановых доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета упали на 7%.

Государственный бюджет Украины за август 2019 года получил 87,594 млрд грн доходов, что на 8,698 млрд грн, или на 9%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета за август упали на 6,461 млрд грн, или на 7%.

Отмечается, что с начала года, за январь-август, госбюджет получил 671,731 млрд грн доходов, что на 31,301 млрд грн, или на 4,5%, ниже планового показателя на этот период, но на 64,168 млрд грн, или на 10,6%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.