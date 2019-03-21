Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 6,8%

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской (на 14,6%), Киевской (на 13,7%), Винницкой (на 10%) областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2019 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Читайте такжеРозничная торговля набирает обороты: области-лидеры роста

При этом Госстат пока не обнародовал абсолютные значения.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской (на 14,6%), Киевской (на 13,7%), Винницкой (на 10%) областях.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в феврале 2019 года по сравнению с январем снизился на 4,4%, тогда как по сравнению с февралем 2018 года увеличился на 7,2%.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом.