В августе госбюджет получил на 3 миллиарда гривень больше НДС, чем в прошлом - глава Налоговой службы

В сентябре сумма начисленного НДС выросла на 17,2%.

В сентябре сумма начисленного налога на добавленную стоимость по итогам августа 2019 года составила 19,8 млрд грн. Это на 2,9 млрд грн, или на 17,2 % больше аналогичного периода 2018 года (16,9 млрд грн).

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

По словам председателя ГНС, подобного результата налоговикам удалось достичь благодаря упорнй аналитической работе и эффективной отработке сектора минимизаторов, в том числе компаний, которые используют с целью конвертации.

«Упорная аналитическая работа – уже позволяет приносить миллиарды в государственный бюджет. Без «маски-шоу», без «прессования» налогоплательщиков, без позорных «плановых штрафов», - отметил Верланов.

При этом, по состоянию на август 2019, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, база налогообложения выросла лишь на 2,2% с 723 до 739 млрд грн, то есть почти не изменилась.

«Мы делаем все, чтобы Новая Налоговая реализовалась как настоящая сервисная служба с качественным администрированием налогов. Даже первые шаги в этом направлении уже демонстрируют большую эффективность, чем у старой структуры», - подытожил Сергей Верланов.

Отметим, что согласно данным ГНС, всего начисления налога в 2019 году выросло на 12,8%. Так, в 2019 году начислено налога на сумму 152,6 млрд грн, что на 17,5 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года (135,1 млрд грн).