Проект госбюджета-2020 базируется на росте ВВП в 3,3%

Проект Государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховную Раду в первом чтении, основывается на прогнозе роста валового внутреннего продукта в 3,3%, который был сделан еще в мае текущего года.

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Об этом во время представления бюджета в парламенте заявила министр финансов Оксана Маркарова.

«Бюджет, который мы обсуждаем, базируется на макроэкономическом прогнозе, который утвержден еще в мае 2019 года. И пересмотр этого макропрогноза, который Бюджетный кодекс позволяет сделать между первым и вторым чтениями, еще у нас впереди. Потому у нас сегодня бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и тех макроэкономических показателях и социальных стандартах, которые утверждены еще предыдущим Кабмином», - сказала она.