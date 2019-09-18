Доллар подешевел: свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на 18 сентября: 100 USD – 2476,4520 гривни; 100 EUR – 2730,5360 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2476,4520 (17 сентября – 2477,1443)

100 EUR – 2730,5360 (17 сентября – 2732,5379)

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США к закрытию торгов установились на уровне 24,74/24,76 гривни/доллар, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,29/27,31 гривни/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, украинская гривня по официальному курсу к доллару, установленному на 16 сентября, на уровне 24,71 гривни/доллар, обновила трехлетний максимум третий раз за неделю.