Правительство не ведет никаких переговоров по "ПриватБанку" - Гончарук

При этом премьер отметил, что Кабмин внимательно изучает эту ситуацию.

Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка", но никаких переговоров ни с кем не ведет.

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Об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Алексея Гончарука в ответ на публикации в ряде украинских СМИ со ссылкой на Financial Times о возможном компромиссе с прежним владельцем национализированного в 2016 году "ПриватБанка" - бизнесменом Игорем Коломойским.

"Чтобы избежать дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "і": правительство внимательно изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка" (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", - говорится в заявлении.

Гончарук подчеркнул, что он сообщил журналистам FT о том, что не настолько глубоко знает юридические детали этого дела, чтобы комментировать его по существу.

"Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - сказано в заявлении.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.

В апреле текущего года суды приняли ряд решений, включая решение об отмене национализации банка. Впоследствии "ПриватБанк", Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.

11 сентября "ПриватБанк" сообщил о прибытии в его головной офис в Днепре группы лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска.

В тот же день в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Комментируя прибытие миссии, премьер Гончарук заявил, что вопрос "ПриватБанка" не будет препятствием для достижения договоренностей с кредитором о новой программе.