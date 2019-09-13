Курс доллара в будущем будет зависеть от "газовых" переговоров Украины и России - эксперт

Экономист подчеркнул, что на ситуацию с курсом может повлиять возможное прекращение транспортировки газа из России в Европу через территорию Украины.

В Украине курс доллара к концу года дойдет до отметки 28 грн за доллар, а потом его судьба будет зависеть от газовых переговоров Украины и России.

Об этом рассказал директор Института социально-экономической трансформации, экономист Илья Несходовский, передает «Обозреватель. Он спрогнозировал, сколько будет стоить американская валюта в случае успеха или провала переговоров.

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По мнению эксперта, доллар не подорожает до заложенной в госбюджете-2019 отметки в 29,4 грн/$, однако небольшая девальвация гривны неизбежна.

"Скорее всего, будет где-то около 28 грн/$ ... Девальвация состоится, это связано с традиционным сезонным фактором. В декабре мы активно покупаем импортную продукцию и спрос на валюту растет. У нас есть вещи, которые приведут к определенной девальвации, но не в тех объемах, в которых сейчас были спрогнозированы", – отметил Несходовський.

По его словам, мировой спрос на украинскую продукцию остается стабильным, что помогает поддерживать курс американской валюты.

При этом экономист подчеркнул, что на ситуацию с курсом может повлиять возможное прекращение транспортировки газа из России в Европу через территорию Украины.

"Если этот договор не будет заключен, мы в нашем платежном балансе получим сразу минус 3 млрд долларов. Это будет означать, что девальвация неизбежна. Этот минус может сыграть 29 грн/$, а может и 30 грн/$, в зависимости от того, какой будет внешняя конъюнктура", – пояснил он.

"Если Россия прекратит поставки... это может означать, что цена на газ повысится на мировых рынках. Для нас это тоже будет плохой сигнал. Если эти моменты сработают, будет больше 29 грн/$. Особенно февраль-март – угрожающий для нас период", – рассказал Несходовский.