Потери мировой экономики от торговой войны США и Китая оценили в $850 миллиардов

Эксперты пришли к выводу, что неопределенность торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-х годов».

Мировая экономика к началу 2020 года может потерять около $850 млрд из-за неопределенности, вызванной торговой войной США и Китая.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Эксперты пришли к выводу, что неопределенность торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-х годов».

В ФРС также считают, что от этой неопределенности пострадает и экономическая активность: предприятия сокращают инвестиции и снижают производство. Специалисты пришли к выводу, что в мировом масштабе влияние торговой войны составит около 1% ВВП.

Как пишет Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в $20 трлн, а мировой ВВП — почти в $85 трлн.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.