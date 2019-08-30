Счетная палата назвала потери бюджета от укрепления гривни

Госбюджет Украины недополучил 9,2 миллиарда гривень из-за укрепления гривни.

Укрепление гривни с начала года по отношению к доллару США на 9% повлекло за собой недовыполнение плана доходов государственного бюджета Украины на 9,2 миллиарда гривень в связи с отклонением официального курса национальной валюты от заложенного показателя в законе о госбюджете на текущий год.

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Как сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины со ссылкой на главу ведомства Валерия Пацкана, почти 40% объема доходов госбюджета рассчитывается с использованием курса гривни к доллару США или евро, поэтому очень важно сделать более качественный прогноз курса гривни для разработки проекта госбюджета на 2020 год.

В сообщении со ссылкой на Пацкана отмечается, что в будущем из-за укрепления гривни будет увеличиваться отрицательное сальдо торгового баланса.

"Укрепление гривни будет стимулировать рост импорта и сдерживать экспорт украинских товаров и услуг. В то же время это будет сдерживать рост цен, прежде всего на импортные товары", - цитирует пресс-служба главу Счетной палаты.

По его словам, в дальнейшем на курс гривни будет влиять конъюнктура на мировых сырьевых рынках основных товаров украинского экспорта и критического импорта; экономическая ситуация в странах, где находится значительное количество трудовых мигрантов из Украины и ситуация на рынке внутренних заимствований.

"Именно поэтому очень важно, чтобы прогноз по гривне был обновлен, ведь на нем будет основываться бюджет на следующий год. Так же будущее правительство должно оперативно подготовить госбюджет на следующий год, и бюджетную декларацию на 3 года", - подчеркнул Пацкан.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июль 2019 года выполнен с дефицитом в размере 1,1 миллиарда гривень.

Украинская гривня в начале июля преодолела психологическую отметку 26 гривень за доллар и продолжает практически непрерывно укрепляться.