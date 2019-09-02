В первый рабочий день осени валюта подешевела

Национальный банк на понедельник, 2 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,14 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2514.4111 (30 августа – 2523.2299)

100 EUR – 2774.9041 (30 августа – 2793.7201)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,13/25,16 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,76/27,79 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.