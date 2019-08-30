Гривня отреагировала на новое правительство укреплением к доллару

Котировки гривни к евро выросли на 10 копеек.

В пятницу, 30 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,13/25,16 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,76/27,79 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк на понедельник, 2 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,14 грн/долл.